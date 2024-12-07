Samsun'da 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde hakkında 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde hakkında 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.C'yi belirlenen adreste yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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