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        Samsun'da 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde hakkında 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 21:14 Güncelleme: 07.12.2024 - 21:14
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        Samsun'da 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
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        Samsun'un İlkadım ilçesinde hakkında 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.C'yi belirlenen adreste yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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