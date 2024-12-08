Bafra'da jandarmadan Türk Kızılay'a kan bağışı

Türk Kızılay Samsun Şubesi görevlileri, düzenli olarak belirli aralıklarla kan bağışı yapan ve ülkenin kan ihtiyacının karşılanmasına destek veren jandarma personeline teşekkür etti.

Kan bağışına katılan jandarma personeli, toplumsal dayanışmaya katkıda bulunmaktan duydukları memnuniyeti dile getirirken, "Kan vererek bir hayat kurtarabiliriz" çağrısıyla herkesi kan bağışı yapmaya davet etti.

İlçe Jandarma Komutanlığı ile Bafra Cezaevi Bölük Komutanlığı personeli, kan ürünleri stoklarına katkı sağlamak, kan bağışının önemine işaret etmek ve hastalara umut olmak amacıyla kan verdi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.