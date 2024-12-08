Terme Belediye Başkanı Kul, Avrupa'da Türkiye'yi temsil edecek

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul'un, Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) tarafından Karlsruhe-Almanya’da düzenlenecek uluslararası toplantıya katılacağı bildirildi.

Terme Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kul, Türkiye'den yerel yönetim temsilcisi olarak, Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi'ne tekrar davet edildi.

Kul, 9-10 Aralık 2024 tarihlerinde yapılacak konsey toplantısına katılmak üzere Almanya'nın Karlsruhe şehrine gitti.

Toplantıda ulaşım, toplu taşımada dijitalleşme, akıllı ulaşım çözümleri, sosyal kapsayıcılık gibi konular işlenecek. Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) tarafından Karlsruhe-Almanya’da düzenlenecek uluslararası toplantıda yer alacak Türkiye heyetinde 2'si büyükşehir belediye başkanı olmak üzere toplam 7 belediye başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği temsilcileri bulunacak.