Yemeden önce fotoğrafı çekilen lezzet "asma kaz tiridi"nde sezon devam ediyor

Samsun'da kış aylarında soğuk havayla yağlanan ve lezzetlenen kazların pişirilmesiyle hazırlanan "asma kaz tiridi" tüketilmeye devam ediliyor.

Müşterilerin yemeden önce fotoğrafını çektiği bir lezzet olan asma kaz tiridi özellikle Havza, Kavak, Asarcık ve Ladik ilçelerinde sayıları artan "kaz asma" tesislerinde yapılıyor.

Kültürel bir lezzet de olan kaz tiridi hemşehri derneklerinin düzenlendiği "tirit gecelerinde" vatandaşları bir araya getiriyor.

"Havaların soğuması ve kazların yağlanması ile tirit sezonu başlıyor. Kış aylarında muhabbet ve sohbet için kaz tiridi yemek için geliyorlar. İyi bir kaz tiridi odun ateşinde asarak ve kendi yağını yakarak olur. Tirit ortalama bir iki saatte pişiyor. Pişen kazları doğrayarak servis haline getiriyoruz. Pişmiş pilavımızı kazın kendi yağı ile yağlıyoruz. Yaktığımız yağa yufkaları bandırıyoruz, tepsinin etrafına döşüyoruz. Burada bir damla dahi su olmaz, kaz sadece kendi yağı ile pişiyor. Halkımız da bu lezzete geliyor. Bir kaz 5-6 kişiye yeter."

Toplam 15 yıldır kaz tiridi yaptığını belirten Cendek, sezonun ekim ayı sonlarında havaların soğuması ile başladığını belirterek, şunları anlattı:

İyi bir kaz tiridi için kazın yağlı olması gerektiğini ifade eden Cendek, "Kaz yağlı ise tiridin lezzeti bol olur. Turşu, ayran ve çay ile ikram ediyoruz. İsteyene porsiyon olarak isteyene de bütün kaz servis ediyoruz." diye konuştu.

Kazın hazırlanması ve pişirilmesi zaman aldığı için randevu ile müşterilere hizmet verebildiklerini dile getiren Cendek, şöyle devam etti: