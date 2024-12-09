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        Samsun'da bir kişi miras kavgasında Almanya'dan gelen 2 akrabasını silahla yaraladı

        Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde bir kişi miras dolayısıyla çıkan kavgada 2 akrabasını silahla yaraladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 15:17 Güncelleme: 09.12.2024 - 15:22
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        Samsun'da bir kişi miras kavgasında Almanya'dan gelen 2 akrabasını silahla yaraladı
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        Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde bir kişi miras dolayısıyla çıkan kavgada 2 akrabasını silahla yaraladı.

        Alınan bilgiye göre, Almanya'da yaşayan Fatih Ç. (39) ile kardeşi Sultan Ahmet Ç. (37), ziyaret için Cedit Mahallesi Çimenli Caddesi'ndeki akrabalarına gitti.

        Buradaki 5 katlı ikametin bahçesinde oturan Fatih Ç, Sultan Ahmet Ç. ile halasının eşi Mutlu İ. arasında miras dolayısıyla tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mutlu İ. yanında bulunan tabancayla ateş ederek 2 kardeşi yaraladı.

        Sağlık ekiplerince Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı.

        Şüpheli Mutlu İ. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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