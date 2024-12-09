Samsun'da "Yarınlarımız İçin El Ele Projesi" hayata geçirildi

Samsun'un Kavak ilçesindeki Kavak Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu personelinin gönüllülüğü ile yürütülecek "Yarınlarımız İçin El Ele Projesi" başladı.

Kavak Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kavak İlçe Milli Eğitim Müdürü Aykan Sancı ve Kavak Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Selma Tekin arasında atılan imzalarla proje hayata geçirildi.

İlçedeki Emirli İlkokulu/Ortaokulunun uygulama alanı olarak seçildiği projenin ilk etkinliğinde, okul kütüphanesine kitap ve dergi, öğrencilerin eğitim süreçlerine katkı sunmak amacıyla eğitim materyali bağışı yapıldı. Etkinliğe katılan Kavak Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Selma Tekin, projede emeği geçen mesai arkadaşlarına teşekkür ederek, "Her ay çeşitli faaliyetlerimiz olacaktır. Bu faaliyetlerle inşallah burada okuyan çocuklarımızın gönüllerine bir nebze olsun dokunabiliriz." ifadelerini kullandı.