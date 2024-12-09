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        Samsun'daki Niksarlılar buluştu

        Samsun'da yaşayan Niksarlılar, bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 15:51 Güncelleme: 09.12.2024 - 15:51
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        Samsun'daki Niksarlılar buluştu
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        Samsun'da yaşayan Niksarlılar, bir araya geldi.

        Samsun Niksarlılar Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince (SAMNİKDER) Atakum ilçesindeki bir restoranda program düzenlendi.

        Programa katılan Niksar Belediye Başkanı Semih Tepebaşı, ilçede yürütülen çalışmalar ve yapılacak projeler ile ilgili bilgi verdi.

        Birlik ve beraberliğe değinen Tepebaşı, Niksar ile Samsun arasında gönül köprüsü kurduklarını kaydetti.

        Dernek Başkanı Caner Yılmaz ise katılımlarından dolayı Tepebaşı’na, iş insanlarına ve Niksarlı hemşehrilerine teşekkür etti.

        Yılmaz, katkılarından dolayı Tepebaşı’na, eski dernek yönetimine ve iş insanlarına plaket verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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