Samsun'daki Niksarlılar buluştu

Yılmaz, katkılarından dolayı Tepebaşı’na, eski dernek yönetimine ve iş insanlarına plaket verdi.

Dernek Başkanı Caner Yılmaz ise katılımlarından dolayı Tepebaşı’na, iş insanlarına ve Niksarlı hemşehrilerine teşekkür etti.

Birlik ve beraberliğe değinen Tepebaşı, Niksar ile Samsun arasında gönül köprüsü kurduklarını kaydetti.

Programa katılan Niksar Belediye Başkanı Semih Tepebaşı, ilçede yürütülen çalışmalar ve yapılacak projeler ile ilgili bilgi verdi.

Samsun Niksarlılar Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince (SAMNİKDER) Atakum ilçesindeki bir restoranda program düzenlendi.

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