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        Havza'da uzman jandarmalara öğrenci ve muhtarlardan ziyaret

        Havza'da 9 Aralık Uzman Jandarmalar Günü dolayısıyla İlkokulu öğrencileri ile muhtarlar Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 15:53 Güncelleme: 09.12.2024 - 16:22
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        Havza'da uzman jandarmalara öğrenci ve muhtarlardan ziyaret
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        Havza'da 9 Aralık Uzman Jandarmalar Günü dolayısıyla İlkokulu öğrencileri ile muhtarlar Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

        Havza 100. Yıl İlkokulu öğrenci ve öğretmenleri ile Okul Müdürü Hıdır Özdemir, 9 Aralık Uzman Jandarmalar Günü etkinlikleri kapsamında İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak'ı ziyaret etti.

        Ziyarette öğrenciler uzman jandarmalara Atatürk panosu ile kendi yaptıkları resimleri hediye etti.

        Okul Müdürü Özdemir, jandarmanın kutsal bir vazife yaptığını belirterek, "Kutsal vatanımıza ve aziz milletimize hizmet etmeyi kendilerine görev bilen, tüm zorluklara rağmen gece gündüz demeden kahramanca ve fedakarca görev yapan vatanına, bayrağına ve istiklaline sahip çıkan jandarma mensuplarımızın 9 Aralık Uzman Jandarmalar Günü'nü yürekten kutluyoruz." dedi.

        İlçe Jandarma Komutanı Parlak ise uzman jandarmalar adına öğrencilere ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

        Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin ve muhtarlar da İlçe Jandarma Komutanı Parlak ve uzman jandarmalar ile bir araya geldi.

        Şahin, jandarma teşkilatının önemine vurgu yaparak, "Varlığı ile bizlere güven veren, hem ülkemiz için hem de ülke asayişi için canla başla çalışan tüm jandarma personelimize teşekkür ederim. Büyük özveriler ile toplumuza hizmet eden uzman çavuşlarımızın ve askeri personelimizin emeklerinin karşılığını asla ödeyemeyiz." diye konuştu.

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