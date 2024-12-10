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        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı

        Samsun'un merkez İlkadım ve Atakum ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 14:07 Güncelleme: 10.12.2024 - 14:09
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        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı
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        Samsun'un merkez İlkadım ve Atakum ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Merkez İlkadım ve Atakum ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, şüphelilerin ikamet ve araçlarında yaptıkları aramada, 600 gram kokain ve 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

        Operasyonda gözaltına alınan S.A. (40), E.A. (35), A.D. (32), N.A. (30) ve H.P. (25) emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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