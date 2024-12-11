Samsun'da eğitimcilere Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli anlatıldı

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cihad Demirli, Samsun'da, eğitimcilere Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni anlattı.

Demirli, Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğünce "Eğitim Buluşmaları" kapsamında Samsun Büyükşehir Belediyesi Atakum Sanat Merkezi'nde düzenlenen programda, öğretmen ve idarecilerle bir araya geldi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile köklerden geleceğe şiarıyla hareket ettiklerini vurgulayan Demirli, şöyle konuştu:

"Sosyolojik, ekonomik, hukuki gelişmeler psikolojik alanda yapılan çalışmalar, teknolojideki gelişmeler bunların hepsi insana bakışı, eğitime bakışı, bireye bakışı, çocuğa bakışı değiştirmiş ve dönüştürmüştür, beklentileri farklılaştırmıştır. Bunlar zaten programların altyapısını oluşturan ana hatlardır. Tüm bunların toplama baktığımızda ,dönüşümün yaşanması gereken ve tesirlerinin ne oluğunu tam olarak öngöremediğimiz ama büyük bir dalganın da geldiği yapay zeka başta olmak üzere ya da diğer toplumsal gelişmelerle karşı karşıya kaldığımız bir dönemi yaşıyoruz. Çocuklarımıza yapacağımız yatırımlar, çalışmalar sadece bugüne değil yarına da hizmet etmek durumunda ve onları hazır kılmak durumunda."