Samsun'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
Samsun'un merkez Atakum ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Samsun’un merkez Atakum ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
İbrahim Ağca (75) idaresindeki 55 FL 118 plakalı odun yüklü traktör, Çamlıyazı Mahallesi’nde kontrolden çıkarak devrildi.
Traktörün altına kalan Ağca, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Ağca’nın cansız bedeni jandarmanın çalışmasının ardından otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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