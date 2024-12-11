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        Samsun'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

        Samsun'un merkez Atakum ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 21:38 Güncelleme: 11.12.2024 - 22:35
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        Samsun'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
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        Samsun’un merkez Atakum ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

        İbrahim Ağca (75) idaresindeki 55 FL 118 plakalı odun yüklü traktör, Çamlıyazı Mahallesi’nde kontrolden çıkarak devrildi.

        Traktörün altına kalan Ağca, olay yerinde yaşamını yitirdi.

        Ağca’nın cansız bedeni jandarmanın çalışmasının ardından otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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