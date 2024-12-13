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        Çarşamba'da bir araçta 3 ruhsatsız tüfek ele geçirildi

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir araçta 3 ruhsatsız tüfek ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 09:40 Güncelleme: 13.12.2024 - 09:42
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        Çarşamba'da bir araçta 3 ruhsatsız tüfek ele geçirildi
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir araçta 3 ruhsatsız tüfek ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimde, Ş.Ç'nin (27) aracında arama yapıldı.

        Aramada 3 ruhsatsız tüfek ele geçirildi, Ş.Ç. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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