Çarşamba'da bir araçta 3 ruhsatsız tüfek ele geçirildi
Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir araçta 3 ruhsatsız tüfek ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir araçta 3 ruhsatsız tüfek ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimde, Ş.Ç'nin (27) aracında arama yapıldı.
Aramada 3 ruhsatsız tüfek ele geçirildi, Ş.Ç. gözaltına alındı.
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