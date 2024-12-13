SASKİ Genel Müdürü Yanık'tan Alaçam Belediye Başkanı Özdemir'i ziyaret

Özdemir, ziyaretlerinden dolayı Yanık ve heyetine teşekkür etti.

Yanık, beraberindekilerle yaptığı ziyarette, bölgedeki altyapı çalışmaları, su ve kanalizasyon hizmetlerine yönelik projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Bahattin Yanık, Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir'i ziyaret etti.

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