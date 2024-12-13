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        SASKİ Genel Müdürü Yanık'tan Alaçam Belediye Başkanı Özdemir'i ziyaret

        Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Bahattin Yanık, Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 10:54 Güncelleme: 13.12.2024 - 10:55
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        SASKİ Genel Müdürü Yanık'tan Alaçam Belediye Başkanı Özdemir'i ziyaret
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        Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Bahattin Yanık, Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir'i ziyaret etti.

        Yanık, beraberindekilerle yaptığı ziyarette, bölgedeki altyapı çalışmaları, su ve kanalizasyon hizmetlerine yönelik projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

        Özdemir, ziyaretlerinden dolayı Yanık ve heyetine teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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