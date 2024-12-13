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        Samsun'da motosiklet çalan şüpheli tutuklandı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde evin önünden motosiklet çalan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 12:23 Güncelleme: 13.12.2024 - 12:25
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        Samsun'da motosiklet çalan şüpheli tutuklandı
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        Samsun'un İlkadım ilçesinde evin önünden motosiklet çalan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Liman Mahallesi'nde bir evin önünden motosiklet çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Teknik ve fiziki çalışma yapan ekipler, olayla ilgili B.E'yi (42) gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Motosiklet ise sahibine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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