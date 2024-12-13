Samsun'da motosiklet çalan şüpheli tutuklandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde evin önünden motosiklet çalan şüpheli tutuklandı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde evin önünden motosiklet çalan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Liman Mahallesi'nde bir evin önünden motosiklet çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki çalışma yapan ekipler, olayla ilgili B.E'yi (42) gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Motosiklet ise sahibine teslim edildi.
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