Samsun'da hava kalitesini arttırmak için sobalı evlere doğal gaz sistemi kuruluyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı işbirliği ile yürütülen 'Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi' kapsamında kentteki 198 evde doğal gaz dönüşümü tamamlandı.

Samsun'da hava kalitesini attırmak için başlatılan 'Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi' kapsamında 198 sobalı evin ücretsiz doğal gaz dönüşümü yapıldı.

Proje kapsamında 250 konutun daha doğal gaz dönüşümünün yapılacağı bildirildi. Samsun Valisi Orhan Tavlı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, evlerine doğal gaz sistemi kurulan aileleri ziyaret etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, belediyenin insanı merkeze alan yaklaşımla çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Ailelerin yaşam standartlarını yükseltmek ve çevreye önemli bir katkı sunmak adına 'Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Projemiz' kapsamında hanelerin doğal gaz dönüşümünü gerçekleştirdiklerini belirten Doğan, "Isınmadan kaynaklı hava kirliliğinin çevre ve insan sağlığına olumsuz etkilerini azaltabilmek amacıyla gerçekleştirilen proje ile 198 hanemizi doğal gaz ile buluşturduk. Proje için pilot mahalleleri hava kirliliği yoğunluğuna göre, evleri ise hane gelir durumuna göre belirledik. İnşallah 250 hanemizi daha doğal gaz ile buluşturacağız." dedi.