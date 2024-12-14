Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Terme'de Gebe Okulu, anne adaylarına destek sunuyor

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan "Normal Doğum Eylem Planı" kapsamında Terme Devlet Hastanesinde açılan Gebe Okulu eğitimlerine hız verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 09:03 Güncelleme: 14.12.2024 - 09:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Terme'de Gebe Okulu, anne adaylarına destek sunuyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan "Normal Doğum Eylem Planı" kapsamında Terme Devlet Hastanesinde açılan Gebe Okulu eğitimlerine hız verildi.

        Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan Normal Doğum Eylem Planı doğrultusunda "Doğal olan normal doğum" temasıyla yürütülen proje dahilinde Terme Devlet Hastanesi Gebe Okulu bünyesinde anne adaylarına yönelik eğitimler sürüyor.

        Terme Devlet Hastanesi doğumhane sorumlusu Hava Bacacı, AA muhabirine, Gebe Okulundaki eğitimlerin anne adaylarının fiziksel ve psikolojik hazırlığını sağlamaya yönelik olduğunu belirtti.

        Terme Belediyesinin katkılarıyla hazırlanan "Hoş geldin bebek" paketlerinin eğitimlere katılan anne adaylarına hediye edileceğini dile getiren Bacacı, paketlerin içinde yeni doğan bebekler için temel ihtiyaç malzemeleri bulunduğunu söyledi.

        Gebe Okulu sorumlusu ebe Dursiye Gün de okulda anne adaylarına doğum süreci ve sonrası için kapsamlı eğitim programı sunulduğunu anlatarak, "Gebe okulumuzda anne adaylarımıza gebelik, doğum ve doğum sonrası süreçler hakkında bilinçlendirme eğitimlerimiz ile hastanemizde 7/24 olarak hizmet veriyoruz. Eğitimlerimizle anne adaylarımıza doğal doğumu teşvik etmek ve sağlıklı bir doğum sürecine katkıda bulunuyoruz." dedi.

        Bu sürecin anne adayları için hem bilgilendirici hem de destekleyici rol oynadığını vurgulayan Gün, "Gebe Okulunda pilates eğitimi, doğum süreci, nefes egzersizleri, doğuma hazırlık yöntemleri, beslenme önerileri ve doğum sonrası bebek bakımı gibi birçok konu ele alınıyor. Ayrıca annelerin sorularını yanıtlayarak destek oluyoruz. Böylelikle anne adaylarının doğum sürecine dair kaygılarını gidermeye çalışıyoruz." diye konuştu.

        Gün, eğitimlere katılan anne adaylarının doğuma daha bilinçli hazırlanmasına ve doğum sonrası süreçte karşılaşabilecekleri durumlara yönelik kendilerini güvende hissetmelerine katkı sağlamayı hedeflediklerini ifade etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bir 'sen benim kim olduğumu biliyorsun' vakası daha!
        Bir 'sen benim kim olduğumu biliyorsun' vakası daha!
        Bakan Fidan: YPG kendini feshetmek zorunda
        Bakan Fidan: YPG kendini feshetmek zorunda
        Hafta sonu havası! Sıcaklıklar 10 derecenin altında
        Hafta sonu havası! Sıcaklıklar 10 derecenin altında
        2024'ün en popüler viral trendleri
        2024'ün en popüler viral trendleri
        Zehirli yeşil elbiselerden yanan taraklara...
        Zehirli yeşil elbiselerden yanan taraklara...
        İstanbul derbisini Kasımpaşa kazandı!
        İstanbul derbisini Kasımpaşa kazandı!
        ABD ile Almanya güçlerini birleştiriyor
        ABD ile Almanya güçlerini birleştiriyor
        Bıçaklı 'gasp' girişimi kamerada
        Bıçaklı 'gasp' girişimi kamerada
        Hüseyin Yücel'den çarpıcı açıklamalar!
        Hüseyin Yücel'den çarpıcı açıklamalar!
        NATO: Savaşa hazır olmalıyız
        NATO: Savaşa hazır olmalıyız
        İddia: ABD'den Ukrayna'ya büyük silah sevkiyatı
        İddia: ABD'den Ukrayna'ya büyük silah sevkiyatı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Sezon sonunda mutlaka şampiyon olacağız"
        "Sezon sonunda mutlaka şampiyon olacağız"
        Dünya Kupası yolunda rakiplerimiz belli oldu
        Dünya Kupası yolunda rakiplerimiz belli oldu
        SSB Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün: Savunmada sessiz ve derinden gelen projelerimiz var
        SSB Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün: Savunmada sessiz ve derinden gelen projelerimiz var
        Gözaltına alındı
        Gözaltına alındı
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Altın, dolar ve borsada 2025 tahmini ne?
        Altın, dolar ve borsada 2025 tahmini ne?
        En güçlü kadınlar
        En güçlü kadınlar

        Benzer Haberler

        Samsun'da iki otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı
        Samsun'da iki otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı
        Samsun'da kursu başarıyla tamamlayan 20 polis memuru gemi adamı sertifikası...
        Samsun'da kursu başarıyla tamamlayan 20 polis memuru gemi adamı sertifikası...
        Samsun'da hava kalitesini arttırmak için sobalı evlere doğal gaz sistemi ku...
        Samsun'da hava kalitesini arttırmak için sobalı evlere doğal gaz sistemi ku...
        OMÜ dünyanın en çevre dostu 281. kampüsü oldu
        OMÜ dünyanın en çevre dostu 281. kampüsü oldu
        Çarşamba'da 5 katlı binanın çatısındaki yangın hasara yol açtı
        Çarşamba'da 5 katlı binanın çatısındaki yangın hasara yol açtı
        CHP Havza İlçe Danışma Kurulu toplandı
        CHP Havza İlçe Danışma Kurulu toplandı