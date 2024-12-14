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        Havza'da "Kırmızı Başlıklı Kız" oyunu çocuklarla buluştu

        Samsun'un Havza ilçesinde " Kırmızı Başlıklı Kız " müzikal çocuk oyunu sahnelendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 16:26 Güncelleme: 14.12.2024 - 16:28
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        Havza'da "Kırmızı Başlıklı Kız" oyunu çocuklarla buluştu
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        Samsun'un Havza ilçesinde " Kırmızı Başlıklı Kız " müzikal çocuk oyunu sahnelendi.

        Havza Belediye Kültür Merkezi'nde Grimm Kardeşler'in dünyaca ünlü eseri Kırmızı Başlıklı Kız hikayesinden uyarlanan tek perdelik müzikli oyun, çocuklar tarafından ilgiyle izlendi.

        Oralet Çocuk Tiyatrosu tarafından sahneye konulan oyunun sonunda çocuklar, hikayenin kahramanlarıyla fotoğraf çektirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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