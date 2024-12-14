Havza'da "Kırmızı Başlıklı Kız" oyunu çocuklarla buluştu
Samsun'un Havza ilçesinde " Kırmızı Başlıklı Kız " müzikal çocuk oyunu sahnelendi.
Samsun'un Havza ilçesinde " Kırmızı Başlıklı Kız " müzikal çocuk oyunu sahnelendi.
Havza Belediye Kültür Merkezi'nde Grimm Kardeşler'in dünyaca ünlü eseri Kırmızı Başlıklı Kız hikayesinden uyarlanan tek perdelik müzikli oyun, çocuklar tarafından ilgiyle izlendi.
Oralet Çocuk Tiyatrosu tarafından sahneye konulan oyunun sonunda çocuklar, hikayenin kahramanlarıyla fotoğraf çektirdi.
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