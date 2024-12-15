Bafra Gençlik Merkezi'nde türkü konseri

Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, "Salonumuzda gerçekleştirilen konser emeğin karşılığıdır. Sevgili öğrencilerimiz burada, düğün alayı, Züleyha, Maçka yolları, süt içtim, muallim, beyaz gül, Çanakkale içinde, Türkiye'm gibi türküler seslendirildi. Müzik ruhun gıdası zevkle dinledik. Emeği geçen öğrencilerimiz ve öğreticilerimize teşekkür ederim." dedi.

Bafra Gençlik Merkezi salonunda yapılan etkinliğe öğrenci velileri ve aileleri katıldı.

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