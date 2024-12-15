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        Bafra Gençlik Merkezi'nde türkü konseri

        Samsun'un Bafra ilçesinde, Gençlik Merkezi'nde müzik aletlerinden bağlama eğitimi alan öğrenciler türkü konseri verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2024 - 17:49 Güncelleme: 15.12.2024 - 17:51
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        Bafra Gençlik Merkezi'nde türkü konseri
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        Samsun’un Bafra ilçesinde, Gençlik Merkezi’nde müzik aletlerinden bağlama eğitimi alan öğrenciler türkü konseri verdi.

        İlçe Gençlik Merkezi Güzel Sanatlar Atölyesi Müzik grubu öğrencileri, yaklaşık 4 ay içerisinde öğrendikleri türküleri, bağlama eşliğinde seslendirdi.

        Bafra Gençlik Merkezi salonunda yapılan etkinliğe öğrenci velileri ve aileleri katıldı.

        Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, "Salonumuzda gerçekleştirilen konser emeğin karşılığıdır. Sevgili öğrencilerimiz burada, düğün alayı, Züleyha, Maçka yolları, süt içtim, muallim, beyaz gül, Çanakkale içinde, Türkiye'm gibi türküler seslendirildi. Müzik ruhun gıdası zevkle dinledik. Emeği geçen öğrencilerimiz ve öğreticilerimize teşekkür ederim." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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