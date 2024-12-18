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        Samsun'da hırsızlık suçundan 4 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Samsun'un Atakum ilçesinde 4 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hırsızlık hükümlüsü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 12:02 Güncelleme: 18.12.2024 - 12:27
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        Samsun'da hırsızlık suçundan 4 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı
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        Samsun'un Atakum ilçesinde 4 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hırsızlık hükümlüsü yakalandı.

        Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, "binanın eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 4 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.D'yi (39) belirlenen adreste yakaladı.

        Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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