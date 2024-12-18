Samsun'da hırsızlık suçundan 4 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı
Samsun'un Atakum ilçesinde 4 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hırsızlık hükümlüsü yakalandı.
Samsun'un Atakum ilçesinde 4 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hırsızlık hükümlüsü yakalandı.
Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "binanın eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 4 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.D'yi (39) belirlenen adreste yakaladı.
Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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