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        Havza'da jandarmadan öğrencilere eğitim

        Samsun İl Jandarma Komutanlığına bağlı Havza Trafik Jandarma ekipleri, Trafik Dedektifleri Projesi faaliyetleri kapsamında kırsal mahallelerde öğrencilere trafik eğitimi verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 13:47 Güncelleme: 18.12.2024 - 13:52
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        Havza'da jandarmadan öğrencilere eğitim
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        Samsun İl Jandarma Komutanlığına bağlı Havza Trafik Jandarma ekipleri, Trafik Dedektifleri Projesi faaliyetleri kapsamında kırsal mahallelerde öğrencilere trafik eğitimi verdi.

        Trafik Dedektifleri Projesi faaliyetleri kapsamında Mısmılağaç Mahallesi İlkokulunda öğretmen ve öğrencilere yönelik Trafik Eğitim Semineri düzenlendi.

        Seminerde, jandarma personeli tarafından öğrenci ve öğretmenler genel trafik kuralları, trafik kurallarının önemi, trafik işaret levhalarının anlamları, öğrencilerin okul ve yaya geçitlerinde uyması gereken kurallar, servis araçlarına inme binme kuralları, okul taşıtı içinde uyulması gereken kurallar, emniyet kemeri kullanımı ve takılmasının önemi ilgili konularda bilgiler verildi.

        Eğitimin sonunda jandarma personeli tarafından çocuklara çikolata ikram edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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