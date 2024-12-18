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        MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, Samsun'da konuştu:

        MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Türkiye'nin mazlumların yolunu gözlediği adalet timsali sancağını dalgalandırmayı sonuna kadar sürdüreceğini belirterek, "Milliyetçi Hareket Partisi olarak emperyalist güçlerin ağzına değil, aziz milletimizin ne dediğini bakarız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 16:42 Güncelleme: 18.12.2024 - 17:12
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        MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, Samsun'da konuştu:
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        MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Türkiye'nin mazlumların yolunu gözlediği adalet timsali sancağını dalgalandırmayı sonuna kadar sürdüreceğini belirterek, "Milliyetçi Hareket Partisi olarak emperyalist güçlerin ağzına değil, aziz milletimizin ne dediğini bakarız." dedi.

        Durmaz, Samsun Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen, "Belediye Meclis Üyeleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"ndaki konuşmasında, Anadolu coğrafyasının jeopolitik konumu ve stratejik önemi nedeniyle tarih boyunca medeniyetlerin kesiştiği, mücadelelerin hiç bitmediği bir merkez olduğunu söyledi.

        Konumu itibarıyla Türkiye'nin bölgesel meselelerle ilgili mücadele eden bir ülke olduğuna işaret eden Durmaz, "Ülkemizin içeride ve dışarıda karşılaştığı sorunlara karşı en etkili savunma mekanizması, hiç kuşkusuz aziz Türk milletinin milli birlik ve beraberlik duygusu olmuştur. Saygıdeğer Genel Başkanımızın iç cephe vurgusu ve terörü ülkemizin gündeminden ilelebet çıkarma gayesiyle yaptığı hamlesi sadece siyasi bir hamle değil, aynı zamanda milli birlik ve beraberliğimizi güçlendiren vizyonun ortaya konulmasıdır. Bu hamle siyasetin temel amacının millete hizmet olduğunu hatırlatan, ayrışmaları değil ortaklıkları ön plana çıkaran liderlik anlayışının simgesi, Türkiye'nin geleceğine dair güçlü bir mesajdır." ifadelerini kullandı.

        Suriye'de manda rejimi tesis edip ülkeyi Baas rejimine teslim edenlerin bugün yenilgiye uğradıklarını dile getiren Durmaz, "Suriye'deki Baas iktidarı devrilince Esad rejiminin işkence ve katliamlarının boyutları da gözler önüne serilmiştir. Zalim Esad yüz binlerce insanı toplu mezarlarda toprağa gömerken, milyonlarcasını hapishanelerde işkencelere tabi tutarken, bir yandan da ülkenin parasını Rusya'ya kaçırmanın planlarını yapmıştır. Nazi faşizmini aratmayan, hunharca katliamlar ve insanlık dışı muamelelerin azmettiricisi, CHP ve yandaşlarının demokratik lider olarak gördüğü, iktidardan düştüğü gün adeta kendileri kaybetmiş gibi üzüldükleri ve devletimize, 'Görüşün' ricasında bulundukları zalim Esad'dır." ifadelerini kullandı.

        Durmaz, Bodrum'da cansız bedeni kıyıya vuran Aylan bebeğin ahının yerde kalmadığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

        "'Mazlumun ahı devirir şahı' demiş atalarımız, nitekim de öyle oldu. Suriye'de yaşanan gelişmeler küresel güçlerin Orta Doğu hesaplarını altüst ederken, diğer yandan Türkiye'nin tarihsel egemenlik haklarını hiçbir güce çiğnetmeyeceğini de ilan etmiştir. Nefret söylemleriyle sadece yabancı düşmanlığı yapanlar elinden oyuncağı alınan çocuk gibi ağlamaya başlamış, gündem olmak için partimize ve liderimize sataşma hadsizliğine düşmüşlerdir. CHP'nin başı çektiği muhalefet, Türkiye'nin tarihsel ve egemenlik haklarına muhalefet etmekte, Halep Kalesi'nde dalgalanan Türk bayrağından rahatsızlık duymaktadır. Bunlar için dünyanın öbür ucundan Amerika Birleşik Devletleri'nin, binlerce kilometre öteden Rusya'nın gelip sınırlarımızda hesap yapması sorun değil ama daha bir asır önce vali atadığımız tarihsel ve kültürel bağlarımızın halen canlı olduğu gönül coğrafyamızda Türkiye'nin olması sorun."

        Türkiye Cumhuriyeti'nin dış tehdit ve iç ihanetlere rağmen güçlü kalmaya devam edeceğinin altını çizen Durmaz, "Türkiye Cumhuriyeti, mazlumların yolunu gözlediği adalet timsali sancağını dalgalandırmayı sonuna kadar sürdürecektir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak emperyalist güçlerin ağzına değil, aziz milletimizin ne dediğini bakarız. Doğru bildiğimizi söyler, sağımıza solumuza bakmadan hep bildiğimiz yolda yürürüz. Mazideki övündüğümüz ihtişamı gelecek vizyonumuzla bütünleştirip, Türk ve Türkiye vizyonunda güçlü bir Türkiye idealimize, var gücümüzle hep birlikte yürümeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

        Programa MHP Genel Başkan Yardımcısı İlyas Topsakal ile Samsun, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu ve Sinop'tan partililer katıldı.

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