OMÜ'de "Cumhuriyet ve Kadınların Siyasal Temsili" söyleşisi düzenlendi

Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) "Cumhuriyet ve Kadınların Siyasal Temsili" konulu söyleşi gerçekleştirildi.



OMÜ'den yapılan açıklamaya göre, Merkez Kütüphanesi'nde Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi destekleriyle düzenlenen söyleşide, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuray Ertürk Keskin ile Eğitim Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Aydın konuşmacı olarak yer aldı.



Keskin, Türkiye'de kadınların ulusal ve yerel siyasetteki konumunu sayısal veriler üzerinden değerlendirdi. Kadınların siyasi olarak güçlendirilmesinin önemine değinen Keskin, Dünya Ekonomik Forumu'nun 2025 yılı Küresel Cinsiyet Uçurumu Endeksi verilerine ilişkin bilgi paylaştı.



Kadınların siyasal temsilinin önündeki yapısal ve toplumsal engellere dikkat çeken Keskin, bu engellerin aşılmasına yönelik önerilerde bulundu.



Aydın ise Türk tarihinde ve toplumunda kadının yeri üzerine değerlendirmelerde bulundu. Aydın, Samsun'un ilk kadın milletvekili Ayşe Meliha Ulaş'ın siyasi yaşamı ve dönemin toplumsal koşulları hakkında bilgi verdi.









