Samsun'da komşusuna kızan kişi evinde yangın çıkardı

Samsun'un İlkadım ilçesinde komşusuna kızan kişi, evinde yangın çıkardı.



İddiaya göre, Hürriyet Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'nda bir apartmanın zemin katında yaşayan S.Ö. (49), henüz belirlenemeyen nedenle üst komşusuyla tartıştı.



Evine dönen S.Ö, yatak odasını ateşe verdi.



Dumanların yükseldiğini gören apartman sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.



Dumandan etkilenen S.Ö. ise sağlık ekiplerince Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

