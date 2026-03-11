Canlı
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Samsun'da kumar oynayan 11 kişiye 127 bin 644 lira ceza kesildi

        Samsun'un Terme ilçesinde düzenlenen operasyonda kumar oynayan 11 kişiye toplam 127 bin 644 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 11:21 Güncelleme:
        Samsun'da kumar oynayan 11 kişiye 127 bin 644 lira ceza kesildi

        Samsun'un Terme ilçesinde düzenlenen operasyonda kumar oynayan 11 kişiye toplam 127 bin 644 lira ceza uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Terme ilçesinde faaliyet gösteren bir kıraathanede kumar oynandığı tespit edildi.

        Terme ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 5 kişinin tombala oyunuyla kumar oynadığını tespit etti. "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan iş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatan ekipler, kumar oynayan 5 kişiye toplam 58 bin 20 lira ceza kesti.

        Başka bir adresteki kıraathanede de kumar oynayan 6 kişiye 69 bin 624 lira cezai işlem uygulandı. İş yeri sorumlusu hakkında ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

        Operasyonda masalar üzerinde bulunan kumar malzemelerine el konuldu. ​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

