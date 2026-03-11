Samsun Çarşamba Havalimanı 2 ayda 258 bin 370 yolcuya hizmet verdi

Samsun Çarşamba Havalimanı'nda 2026 yılının ilk 2 ayında 258 bin 370 yolcuya hizmet sunuldu.



Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü istatistiklerine göre, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda şubat ayında yolcu trafiği iç hatlarda 108 bin 490, dış hatlarda 7 bin 185 olmak üzere 115 bin 675 olarak gerçekleşti.



Havalimanından iç hatlarda 949, dış hatlarda da 71 uçak iniş kalkış yaptı. Yük trafiği ise şubatta 951 ton oldu.



Yılın ocak şubat döneminde yolcu trafiği 258 bin 370 olarak kayıtlara geçti.



Söz konusu dönemde 2 bin 232 uçak iniş kalkış yaptı, yük trafiği 2 bin 313 tona ulaştı.​​​​​​​

