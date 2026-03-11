Canlı
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Samsunspor, Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında yarın Rayo Vallecano ile karşılaşacak

        Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk müsabakasında yarın İspanya temsilcisi Rayo Vallecano'yu konuk edecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 10:15 Güncelleme:
        Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak. Rumen hakem Marian Barbu'nun yöneteceği müsabaka, TRT 1'den canlı yayımlanacak.

        Kırmızı-beyazlı ekip, ilk maçta rakibini yenerek İspanya'daki rövanş müsabakasına avantajlı skorla gitmeyi hedefliyor.




        - Samsunspor'da 4 eksik

        Samsunspor'da UEFA listesine eklenmeyen Elayis Tavsan ve Yalçın Kayan, statü gereği Rayo Vallecano karşısında kadroda yer alamayacak.

        Sakatlıkları devam eden Jaures Assoumou ve Bedirhan Çetin de bu maçta forma giyemeyecek.

        Sakatlıkları nedeniyle yaklaşık 3 aydır takımdan ayrı olan Emre Kılınç, Tanguy Coulibaly ve Afonso Sousa'nın ise iyileşmelerine rağmen kadroda yer alıp almayacaklarına teknik direktör Thorsten Fink karar verecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

