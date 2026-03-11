Havza'da trafik jandarmasından kırsal mahallelerde bilgilendirme çalışması

Havza İlçe Jandarma Komutanlığı trafik jandarma ekipleri tarafından kırsal mahallelerde bilgilendirme çalışması yapıldı.



Jandarma ekipleri tarafından Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan son düzenlemelerle ilgili yürütülen bilgilendirme çalışmaları kapsamında teravih namazı sonrası Kamlık ve Çayırözü mahalle kahvehanelerinde eğitim gerçekleştirildi.



Yapılan çalışmalara özellikle standart dışı Amerikan Pres Plaka (APP) plaka başta olmak üzere trafik kuralları hakkında uyarı yapıldı.



Bilgilendirme ve eğitim çalışmasında emniyet kemeri, kırmızı ışık ihlalleri ve araç donanımlarına ilişkin yeni düzenlemeler ve kurallar hakkında sürücüler bilgilendirildi.





Ekipler, yapılan denetimlerin temel amacının ceza kesmek değil, trafik güvenliğini artırmak ve kazaların önüne geçmek olduğunu ifade etti.







