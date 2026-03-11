Canlı
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Havza Gençlik Merkezinde iftar programı düzenlendi

        Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından hayırsever iş insanı Veli Kurt'un sponsorluğunda düzenlenen iftar programında gençler bir araya geldi.

        Giriş: 11.03.2026 - 10:07
        Ramazan ayı dolayısıyla süslenen Havza Gençlik Merkezinde düzenlenen iftar programında konuşan Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma ayı olduğuna vurgulayarak, "Gençlerle bir arada olmaktan ve aynı lokmayı paylaşmaktan oldukça mutluyuz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

        Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun ise ramazan ayı boyunca düzenlenen etkinlikler ve iftar programı ile gençlerde dayanışma ve kardeşlik duygularının pekiştirilmesini amaçladıklarını dile getirerek, "Ramazan ayının manevi atmosferini yaşamak ve gençlerimize yaşatmak adına etkinliklerimize devam edeceğiz. Bu gece gençlerimiz ile bizlerin buluşmasına vesile olan hayırsever iş insanı Veli Kurt’a teşekkür ederim." diye konuştu.

        Veli Kurt ise ramazanın bereketini gençler ile paylaşmaktan ötürü mutlu olduğunu vurgulayarak, "Havza'mızın gençleri ve çocuklarının mutluluğu için her daim üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Ramazan ayının bolluk ve bereketi ile gençlerimizin manevi dünyalarına katkı vermekten büyük mutluluk duydum." ifadesini kullandı.

        Programa Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, İlçe Müftüsü Cemil Alıcı, AK Parti İlçe Başkanı Aziz Pekşen, MHP Havza İlçe Başkanı İbrahim Yüksel, CHP İlçe Başkanı Şener Geçit, Havza TSO Meclis Başkanı Mustafa Başaran ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile genç ve kursiyerler katıldı.



