Samsun'da berberi darp eden şüpheli yakalandı

Başından yaralanan ve ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan C.A, buradaki müdahalesinin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve ambulans ekipleri sevk edildi.

H.Y. bir süre sonra tekrar dükkana gelerek C.A'yı sopayla başına vurarak darp etti.

İddiaya göre, Çetinkaya Mahallesi'nde C.A'ya (65) ait berber dükkanına gelen şüpheli H.Y. (32) tıraş olmak istedi. Başka bir müşteriyi tıraş eden berber C.A, H.Y'nin "alkollü" olduğunu belirterek sonra gelmesini istedi.

Samsun'un Bafra ilçesinde bir berberi darp ederek yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

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