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        Samsun'da 5 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde 5 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 18:37 Güncelleme: 20.12.2024 - 18:37
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        Samsun'da 5 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı
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        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde 5 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Selyeri Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda 2 midibüs ile tır, otomobil ve minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

        Kazada, Fatih Mankan, Hacer Mankan ve Eymen Sever hafif şekilde yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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