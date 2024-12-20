Samsun'da 5 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde 5 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde 5 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Selyeri Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda 2 midibüs ile tır, otomobil ve minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kazada, Fatih Mankan, Hacer Mankan ve Eymen Sever hafif şekilde yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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