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        Samsun'da evinde iklimlendirme sistemi kurarak uyuşturucu üreten zanlı yakalandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde evinde iklimlendirme sistemi kurarak uyuşturucu üreten şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 13:13 Güncelleme: 21.12.2024 - 13:19
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        Samsun'da evinde iklimlendirme sistemi kurarak uyuşturucu üreten zanlı yakalandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde evinde iklimlendirme sistemi kurarak uyuşturucu üreten şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.K'nin (40) iklimlendirme sistemi kurarak evinde uyuşturucu elde etmek amacıyla kenevir yetiştirdiği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda plastik şişelere dikili 11 kök uyuşturucu bitkisi, 1055 gram kubar esrar, 7 sentetik ecza hapı, 50 tabanca mermisi ve bitkilerin bakımında kullanılan iklimlendirme sistemi ele geçirdi.

        Gözaltına alınan S.K, jandarmaya götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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