Samsun'da evinde iklimlendirme sistemi kurarak uyuşturucu üreten zanlı yakalandı
Samsun'un Bafra ilçesinde evinde iklimlendirme sistemi kurarak uyuşturucu üreten şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un Bafra ilçesinde evinde iklimlendirme sistemi kurarak uyuşturucu üreten şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.K'nin (40) iklimlendirme sistemi kurarak evinde uyuşturucu elde etmek amacıyla kenevir yetiştirdiği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda plastik şişelere dikili 11 kök uyuşturucu bitkisi, 1055 gram kubar esrar, 7 sentetik ecza hapı, 50 tabanca mermisi ve bitkilerin bakımında kullanılan iklimlendirme sistemi ele geçirdi.
Gözaltına alınan S.K, jandarmaya götürüldü.
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