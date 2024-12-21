Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Ekipler, belirlenen adres ve araçlarda yaptıkları aramada, 840 sentetik ecza hapı, 30,25 gram sentetik uyuşturucu, 8 tabanca fişeği, ruhsatsız tabanca ve hassas terazi ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanan ve satanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.