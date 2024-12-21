Samsun'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
Samsun'un Bafra ilçesinde kavgada bıçakla yaralanan kişi, hastaneye tedavi altına alındı.
Samsun'un Bafra ilçesinde kavgada bıçakla yaralanan kişi, hastaneye tedavi altına alındı.
İddiaya göre, Altınyaprak Mahallesi Hasan Çakın Caddesi'nde karşılaşan ve aralarında husumet bulunan F.K. ve G.K. ile M.Ö. (29) tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine M.Ö, bıçakla yaralandı.
Kendi imkanlarıyla Bafra Devlet Hastanesi'ne başvuran M.Ö, tedavi altına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, F.K. ve G.K'yi gözaltına aldı.
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