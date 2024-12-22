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        Samsun'da otomobilin çarptığı karaca tedavi altına alındı

        Samsun'un Yakakent ilçesinde otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan karaca, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Hayvan Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2024 - 19:45 Güncelleme: 22.12.2024 - 19:48
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        Samsun'da otomobilin çarptığı karaca tedavi altına alındı
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        Samsun'un Yakakent ilçesinde otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan karaca, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Hayvan Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Yakakent İlçesi Asmapınar Mahallesi Dikmen Kavşağı üzerinde Karaca'ya otomobil çarptı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine Yakakent İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Bafra Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri sevk edildi.

        Doğa Koruma ekipleri tarafından OMÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne sevk edilen karaca tedavi altına alındı.

        Karacaya çarpan otomobil sürücüsünün olay yerinden kaçtığı bildirildi.

        Yaralı karacanın ayağında kırıklar bulunmasına rağmen genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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