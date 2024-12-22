Samsun'da otomobilin çarptığı karaca tedavi altına alındı

Yaralı karacanın ayağında kırıklar bulunmasına rağmen genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine Yakakent İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Bafra Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri sevk edildi.

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