Samsun'da tırla çarpışan ambulansın şoförünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasında
Samsun'un İlkadım ilçesinde tırla çarpışan ambulansın şoförü yaralandı, kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Samsun'un İlkadım ilçesinde tırla çarpışan ambulansın şoförü yaralandı, kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Samsun Ankara kara yolu Derecik Kavşağı'nda 55 EB 112 plakalı ambulans ile 08 AAK 606 plakalı tır çarpıştı.
Kazada yaralanan ambulans şoförü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
İş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde tırla çarpışan ambulansın savrulduktan sonra yolun sağında durması yer alıyor.
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