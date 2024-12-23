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        Samsun'da tırla çarpışan ambulansın şoförünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

        Samsun'un İlkadım ilçesinde tırla çarpışan ambulansın şoförü yaralandı, kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 13:50 Güncelleme: 23.12.2024 - 14:05
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        Samsun'da tırla çarpışan ambulansın şoförünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasında
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        Samsun'un İlkadım ilçesinde tırla çarpışan ambulansın şoförü yaralandı, kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Samsun Ankara kara yolu Derecik Kavşağı'nda 55 EB 112 plakalı ambulans ile 08 AAK 606 plakalı tır çarpıştı.

        Kazada yaralanan ambulans şoförü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        İş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde tırla çarpışan ambulansın savrulduktan sonra yolun sağında durması yer alıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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