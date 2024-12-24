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        Samsun'da 15 bin 200 makaron ele geçirildi

        Samsun'da 15 bin 200 gümrük kaçağı boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen operasyonda, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 11:00 Güncelleme: 24.12.2024 - 11:24
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        Samsun'da 15 bin 200 makaron ele geçirildi
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        Samsun'da 15 bin 200 gümrük kaçağı boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen operasyonda, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat üzerine İlkadım ilçesinde bir adrese operasyon düzenledi.

        Adreste arama yapan ekipler, 15 bin 200 gümrük kaçağı boş makaron, 4 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirdi.

        Operasyonda gözaltına alınan bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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