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        Samsun'da ağaçtan düşen kişi yaşamını yitirdi

        Samsun'un Bafra ilçesinde, ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 17:46 Güncelleme: 24.12.2024 - 17:46
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        Samsun'da ağaçtan düşen kişi yaşamını yitirdi
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        Samsun'un Bafra ilçesinde, ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti.

        Türbe Mahallesi'nde budamak için arazisinde bulunan ağaca çıkan Musa Duvan (70), dengesini kaybederek su kanalına düştü.

        Dedesinin düştüğünü gören torunu, 112 Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibince yapılan kontrolde, Duvan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Duvan'ın cenazesi, Samsun Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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