Havza Kaymakamı Ayvat, Havza KYK yurdunda öğrencilerle buluştu

Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Havza Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Havza Erkek Yurdunda öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilerle birlikte sıraya girerek yemeklerini alan Kaymakam Ayvat ve beraberindekiler, öğrencilerle sohbet etti.

Kendilerinin de öğrencilik döneminde belirli aşamalardan geçtiklerini anlatan Ayvat, "Geleceğimizin teminatı olan siz gençlerimizin ilçemizde rahat eğitim alması için elimizden gelen gayreti her zaman göstermekteyiz. Her zaman öğrencilerimizin yanındayız ve kapım her daim sizlere açık." dedi.