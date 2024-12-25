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        19 Mayıs Belediye Başkanı Topaloğlu başarılı sporcuları ağırladı

        19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, 19 Mayıs Belediyespor Kulübü bünyesinde derece elde eden sporcuları makamında misafir etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 12:36 Güncelleme: 25.12.2024 - 12:37
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        19 Mayıs Belediye Başkanı Topaloğlu başarılı sporcuları ağırladı
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        19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, 19 Mayıs Belediyespor Kulübü bünyesinde derece elde eden sporcuları makamında misafir etti.

        İstanbul'da 13-15 Aralık tarihlerinde düzenlenen 34. Uluslararası Boğaziçi Karate Şampiyonası'nda büyükler kategorisinde altın madalya kazanan Sinem Özkan ile 19 Mayıs Belediyespor Kulübü sporcuları Ali Arda Tural, Gökdeniz Helvalı ve Buğlem Tural'ı misafir eden Topaloğlu, sporcuları tebrik etti.

        Sporculara çeşitli hediyeler veren Topaloğlu, "19 Mayıs Belediyespor Kulübümüz başarılı sporcular yetiştirmeye devam ediyor. Gençlerimizin sportif aktivitelere yönelmesi için emek veriyoruz. Müsabakalarda başarılı olan gençlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını temenni ediyorum." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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