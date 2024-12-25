Samsun'da marketlerden hırsızlık yapan 3 zanlı tutuklandı

Teknik ve fiziki çalışma yürüten ekipler, zanlıların hırsızlık için Kırıkkale'den geldiklerini tespit etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, İlkadım ilçesi Liman Mahallesi Gençlik Caddesi'nde iki marketten yaklaşık 2 bin 500 lira değerinde gıda malzemesi çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Samsun'da iki marketten hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

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