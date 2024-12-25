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        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 2024 Yılı Değerlendirme Toplantısı Havza'da yapıldı

        Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 2024 Yılı Değerlendirme Toplantısı, Havza'da gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 15:28 Güncelleme: 25.12.2024 - 15:28
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        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 2024 Yılı Değerlendirme Toplantısı Havza'da yapıldı
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        Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 2024 Yılı Değerlendirme Toplantısı, Havza'da gerçekleştirildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Havza Fizik Tedavi Merkezi toplantı salonundaki toplantıda, 2024 yılının kurumsal hedefler acısından başarılı bir yıl olduğunu söyledi.

        Kırsaldan kente göçü önlemek, hatta tersine çevirmek suretiyle insanları doğduğu yerde doyurmayı hedeflediklerini belirten Sağlam, "Kurum olarak büyük özveri ve uyum içinde çalışarak çiftçiye götürülen hizmette aksama yaşanmasına fırsat vermeyen ilçe ve şube müdürlerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Yine bizlere çalışmalarımızda destek olan ve her zaman yanımızda olan Samsun Valiliğimize, Büyükşehir Belediyemize, kaymakamlıklarımıza ve ilçe belediyelerimize teşekkür ederim." dedi.

        Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat ise tarımsal üretimin önemine değinerek, "Gıda güvenliğinin önem kazandığı günümüzde kurumlarımızın birlik ve beraberlik içerisinde çalışması önemli. Bu bağlamda Tarım ve Orman Müdürlüğümüze her zaman destek verdik, bundan sonra da vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

        Toplantıda il ve ilçe müdürlüklerinin 2024 yılı faaliyetleri, Tarım ve Orman Müdürlüğü, Samsun Büyükşehir Belediyesi ve DOKAP kaynaklarıyla yapılan projeler ile 2025 yılı için planlanan projelerle Samsun İli Tarımsal Üretim Planlanması kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

        Toplantıya Havza Belediye Başkan Vekili Ömer Faruk Çörekçioğlu ile Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli katıldı.

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