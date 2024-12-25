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        Samsun'da 7 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Samsun'un Atakum ilçesinde hakkında 7 yıl 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 15:50 Güncelleme: 25.12.2024 - 16:07
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        Samsun'da 7 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Samsun'un Atakum ilçesinde hakkında 7 yıl 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına çalışmaları sırasında, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve yağma suçlarından 7 yıl 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.Ö'yü (18) yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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