Kayıp amatör balıkçıları arama çalışmalarında 3'üncü gün

SAMSUN’da tekneyle açıldıkları denizde kaybolan Muhammer Sevgili (52) ile Halil Kayış'ı (45) arama çalışmaları 3’üncü gününde de devam ediyor. Çevredeki balıkçı kayıklarının da katıldığı arama çalışmalarında kaybolan balıkçılara ait olduğu tahmin edilen balık ağları bulundu.

Costal Limanı’ndan 22 Aralık saat 18.30 sıralarında ‘Muratım 55 D 1416’ isimli tekneyle denize açılan Muhammer Sevgili ve Halil Kayış’tan bir daha haber alınamadı. Amatör balıkçılar için Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı Karabahçe Mahallesi ve çevresinde arama çalışması başlattı. Çalışmalar, AFAD, Sahil Güvenlik, emniyet, jandarma, İHH, TAKE, itfaiye ve Çarşamba Belediyesi olmak üzere toplam 186 personel, 39 araç, 12 bot, 2 dron, 1 helikopter ve 1 arama kurtarma köpeği ile sürüyor. Karabahçe Mahallesi ve çevresinde süren havadan ve karadan, bazı bölgelerde de su altından arama çalışmaları yapılıyor. Çalışmalarda, şu ana kadar kayıp amatör balıkçılara ait herhangi bir ize rastlanmadığı belirtildi.