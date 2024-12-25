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        Kayıp amatör balıkçıları arama çalışmalarında 3'üncü gün

        SAMSUN'da tekneyle açıldıkları denizde kaybolan Muhammer Sevgili (52) ile Halil Kayış'ı (45) arama çalışmaları 3'üncü gününde de devam ediyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 14:08 Güncelleme: 25.12.2024 - 14:10
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        Kayıp amatör balıkçıları arama çalışmalarında 3'üncü gün
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        SAMSUN’da tekneyle açıldıkları denizde kaybolan Muhammer Sevgili (52) ile Halil Kayış'ı (45) arama çalışmaları 3’üncü gününde de devam ediyor. Çevredeki balıkçı kayıklarının da katıldığı arama çalışmalarında kaybolan balıkçılara ait olduğu tahmin edilen balık ağları bulundu.

        Costal Limanı’ndan 22 Aralık saat 18.30 sıralarında ‘Muratım 55 D 1416’ isimli tekneyle denize açılan Muhammer Sevgili ve Halil Kayış’tan bir daha haber alınamadı. Amatör balıkçılar için Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı Karabahçe Mahallesi ve çevresinde arama çalışması başlattı. Çalışmalar, AFAD, Sahil Güvenlik, emniyet, jandarma, İHH, TAKE, itfaiye ve Çarşamba Belediyesi olmak üzere toplam 186 personel, 39 araç, 12 bot, 2 dron, 1 helikopter ve 1 arama kurtarma köpeği ile sürüyor. Karabahçe Mahallesi ve çevresinde süren havadan ve karadan, bazı bölgelerde de su altından arama çalışmaları yapılıyor. Çalışmalarda, şu ana kadar kayıp amatör balıkçılara ait herhangi bir ize rastlanmadığı belirtildi.

        YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

        Tekneleriyle arama çalışmalarına katılan balıkçılar, kayıp balıkçılara ait olduğu tahmin edilen balık ağaları buldu. Ağların bulunması üzerine sahilde umutlu bekleyişlerini sürdüren yakınları, Muhammer Sevgili ve Halil Kayış’ın bulunduğunu zannederek sinir krizleri geçirdi.

        Arama çalışmalarının devam ettiğini belirten Karabahçe Mahalle Muhtarı Dursun Ali Ulutaş, “Herkes burada arama çalışmaları devam ediyor ama şu ana kadar herhangi bir şey yok. Ne tekneden ne de kendilerinden hiçbir bilgi alamıyoruz. Az önce bir hareketlenme oldu. Bir balıkçı teknesi denizde ağ buldu. Kaybolan balıkçılara ait olup olmadığına bakıldı. Yer altı aramasını Sahil Güvenlik yaptığı için sadece ağlar bulundu. Bu ağların da kime ait olduğu belli olmadığı için yine bir haber bekliyoruz. Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor” dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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