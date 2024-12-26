Salıpazarı Kaymakamı Beyazıt ve Belediye Başkanı Karaca, antrenör ve sporcularla buluştu

Salıpazarı Kaymakamı Ahmet Faruk Beyazıt ve Belediye Başkanı Refaettin Karaca, antrenör ve sporcularla bir araya geldi.

Salıpazarı Spor Salonu'nda çalışmalarına devam eden sporcuları ziyaret eden Beyazıt ve Karaca, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Fatih Sağlam'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Beyazıt, bu tür faaliyetlerin sporun yaygınlaştırılmasında ve gençlerin sosyal gelişiminde önemli rol oynadığını vurguladı.