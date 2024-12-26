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        Salıpazarı Kaymakamı Beyazıt ve Belediye Başkanı Karaca, antrenör ve sporcularla buluştu

        Salıpazarı Kaymakamı Ahmet Faruk Beyazıt ve Belediye Başkanı Refaettin Karaca, antrenör ve sporcularla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 10:07 Güncelleme: 26.12.2024 - 10:09
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        Salıpazarı Kaymakamı Beyazıt ve Belediye Başkanı Karaca, antrenör ve sporcularla buluştu
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        Salıpazarı Kaymakamı Ahmet Faruk Beyazıt ve Belediye Başkanı Refaettin Karaca, antrenör ve sporcularla bir araya geldi.

        Salıpazarı Spor Salonu'nda çalışmalarına devam eden sporcuları ziyaret eden Beyazıt ve Karaca, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Fatih Sağlam'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

        Beyazıt, bu tür faaliyetlerin sporun yaygınlaştırılmasında ve gençlerin sosyal gelişiminde önemli rol oynadığını vurguladı.

        Karaca da spora ve sporculara verdikleri önem doğrultusunda gençlere yönelik ücretsiz spor kursları düzenlediklerini dile getirerek, "Günümüzün bağımlılıklarından bunalan gençlerimizin sosyalleşmeleri ve kendilerini geliştirmeleri amacıyla başlattığımız bu kurslara yoğun ilgi gösterilmesi bizleri memnun ediyor. Salıpazarı Belediyesi olarak eğitim, spor, kültür ve sanat gibi pek çok alanda gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

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