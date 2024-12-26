Emekli hemşirenin bağışlanan organları 6 kişiye umut oldu

Samsun'da tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 53 yaşındaki Emine Görgülü'nün bağışlanan organları 6 kişiye umut oldu.

İl Sağlık Müdürlüğünden emekli hemşire Görgülü'nün, bir süredir tedavi gördüğü Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşti. Hastanenin Organ Doku Koordinatörlüğü ekiplerinin görüştüğü Görgülü'nün ailesi organlarını bağışladı.

Sağlık Bakanlığı, il sağlık müdürlükleri, hastaneler ve fakültelerin organ ve doku temin etmek ve hastalara ulaştırmak için çaba sarf ettiğini vurgulayan Kazak, "Burada da vefat eden sağlıkçı arkadaşımızın ailesi onurlu bir davranışta bulunarak 6 ayrı insanımıza iki böbrek, bir karaciğer, bir akciğer, iki kornea olmak üzere yeni bir yaşam umudu verdi. Allah rahmet eylesin. Bu süreçte bize destek veren ailesine sabır diliyoruz." dedi.