Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı
Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Adreste ve zanlıların araçlarında arama yapan ekipler, 2 bin sentetik ecza hapı ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan M.C. (21), M.D. (19), S.A. (21), Y.A. (16) ve S.D. (26) emniyete götürüldü.
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