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        19 Mayıs ilçesinde vatandaşlara 5 bin defne fidanı dağıtıldı

        Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından vatandaşlara defne fidanı dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 14:59 Güncelleme: 26.12.2024 - 15:00
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        19 Mayıs ilçesinde vatandaşlara 5 bin defne fidanı dağıtıldı
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        Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından vatandaşlara defne fidanı dağıtıldı.

        19 Mayıs İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ekolojik Üreticiler Eğitim ve Yardımlaşma Derneği iş birliğinde yürütülen Defne Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi kapsamında 28 üreticiye 5 bin defne fidanı dağıtılması dolayısıyla program düzenlendi.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürü Galip Baykal, yıl içinde çiftçilere sumak, renkli karnabahar, brokoli, kuşburnu fidesi ile yem bitkisi tohumu verdiklerini, 3 çiftçiye de sera naylonu desteğinde bulunduklarını söyledi.

        Türkiye'nin dünya defne yaprağı ihtiyacının yüzde 90'ını karşılayan önemli bir merkez olduğunu belirten Baykal, "Ormanlık alanlarda kendiliğinden yetişen defne ağaçlarından hasat edilen yapraklar gıda, ilaç ve kozmetik sanayisinde ham madde olarak kullanılmaktadır. Proje ile ilçemizde defne ağacının varlığının artırılmasına yönelik çalışmalar yürütmekteyiz. Bu kapsamda çiftçilerimize arazilerine dikmek üzere ücretsiz defne fidanlarını teslim edeceğiz." dedi.

        Fide dağıtım törenine Kaymakam İbrahim Civelek, Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, Ziraat Odası Başkanı Bayram Konuş ile üreticiler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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