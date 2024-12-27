Samsun'da yılbaşı öncesi denetiminde 25 gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi

Samsun Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yılbaşı öncesi artan kaçak tekel ürünleri satışına karşı denetimlerin kararlılıkla devam edeceği belirtilerek, yasa dışı faaliyetlerin önüne geçmek için tüm tedbirlerin alındığı kaydedildi.

Atakum ilçesinde bir iş yerindeki denetimde, 25 gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi, bir zanlı, "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan gözaltına alındı.

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