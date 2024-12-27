Samsun'da yılbaşı öncesi denetiminde 25 gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi
Samsun'da yılbaşı öncesi tekel ürünleri satışı yapan işletmelere yönelik denetimde 25 gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'da yılbaşı öncesi tekel ürünleri satışı yapan işletmelere yönelik denetimde 25 gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi il genelinde tekel ürünleri satışı yapan işletmelere yönelik denetim gerçekleştirdi.
Ekipler, elektronik cihazlarla tekel ürünlerinin bandrollerini kontrol etti.
Atakum ilçesinde bir iş yerindeki denetimde, 25 gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi, bir zanlı, "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan gözaltına alındı.
Samsun Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yılbaşı öncesi artan kaçak tekel ürünleri satışına karşı denetimlerin kararlılıkla devam edeceği belirtilerek, yasa dışı faaliyetlerin önüne geçmek için tüm tedbirlerin alındığı kaydedildi.
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