Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da yılbaşı öncesi denetiminde 25 gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi

        Samsun'da yılbaşı öncesi tekel ürünleri satışı yapan işletmelere yönelik denetimde 25 gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 00:46 Güncelleme: 27.12.2024 - 00:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da yılbaşı öncesi denetiminde 25 gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'da yılbaşı öncesi tekel ürünleri satışı yapan işletmelere yönelik denetimde 25 gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi il genelinde tekel ürünleri satışı yapan işletmelere yönelik denetim gerçekleştirdi.

        Ekipler, elektronik cihazlarla tekel ürünlerinin bandrollerini kontrol etti.

        Atakum ilçesinde bir iş yerindeki denetimde, 25 gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi, bir zanlı, "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan gözaltına alındı.

        Samsun Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yılbaşı öncesi artan kaçak tekel ürünleri satışına karşı denetimlerin kararlılıkla devam edeceği belirtilerek, yasa dışı faaliyetlerin önüne geçmek için tüm tedbirlerin alındığı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sadettin Saran'a yasa dışı bahis sorgusu
        Sadettin Saran'a yasa dışı bahis sorgusu
        Narin Güran davası ertelendi
        Narin Güran davası ertelendi
        Kaja Kallas: Zelenskiy'i barışa zorlamayın
        Kaja Kallas: Zelenskiy'i barışa zorlamayın
        Muslera'dan sözleşme kararı!
        Muslera'dan sözleşme kararı!
        İsrail-Vatikan ilişkilerinin arka planı
        İsrail-Vatikan ilişkilerinin arka planı
        Putin: Barış görüşmelerine hazırız
        Putin: Barış görüşmelerine hazırız
        "Mourinho'ya inananlardan biriyim!"
        "Mourinho'ya inananlardan biriyim!"
        Mauro Icardi'ye İspanyol kancası!
        Mauro Icardi'ye İspanyol kancası!
        'Adam'ıyla ayrıldı
        'Adam'ıyla ayrıldı
        İsrail'den Yemen'e saldırı
        İsrail'den Yemen'e saldırı
        Rıza Kalkavan son yolculuğuna uğurlandı
        Rıza Kalkavan son yolculuğuna uğurlandı
        Fransız uçaklarından Rus uçağına önleme
        Fransız uçaklarından Rus uçağına önleme
        Azerbaycan: Uçak Rus sistemi tarafından düşürüldü
        Azerbaycan: Uçak Rus sistemi tarafından düşürüldü
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Telegraph: Esma Esad'ın yaşama şansı yarı yarıya
        Telegraph: Esma Esad'ın yaşama şansı yarı yarıya
        Transferde öncelik Mikautadze!
        Transferde öncelik Mikautadze!
        Onlar evli mutlu çocuklu
        Onlar evli mutlu çocuklu
        İşte 21. yüzyılın en iyi teknik direktörleri!
        İşte 21. yüzyılın en iyi teknik direktörleri!
        Çakal yüzlü Anubis'in gizemli öyküsü...
        Çakal yüzlü Anubis'in gizemli öyküsü...
        Transferin gözdesi bedava yıldızlar!
        Transferin gözdesi bedava yıldızlar!

        Benzer Haberler

        Kayıp balıkçıların teknesi 1 kilometre açıkta bulundu
        Kayıp balıkçıların teknesi 1 kilometre açıkta bulundu
        GÜNCELLEME 2 - Samsun'da kaybolan 2 balıkçıyı arama çalışmaları sürüyor
        GÜNCELLEME 2 - Samsun'da kaybolan 2 balıkçıyı arama çalışmaları sürüyor
        Samsun'da "Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı" düzenlendi
        Samsun'da "Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı" düzenlendi
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        19 Mayıs ilçesinde vatandaşlara 5 bin defne fidanı dağıtıldı
        19 Mayıs ilçesinde vatandaşlara 5 bin defne fidanı dağıtıldı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı