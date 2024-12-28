Samsun'da silahla havaya ateş eden 2 şüpheli gözaltına alındı

A.Ö. ise polis tarafından evinin önünde gözaltına alındı.

Bir süre sonra K.Ç. de Fevzi Çakmak Mahallesi'nde A.Ö'nün evinin önünde tabancayla havaya ateş ederek olay yerinden ayrıldı.

İddiaya göre, A.Ö, Hacınabi Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan K.Ç'nin iş yerinin önünde otomobilden havaya ateş etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.