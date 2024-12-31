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        Samsun'da polisten kaçarken tarlaya giren kamyonetteki 5 kişi yaralandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde polisten kaçarken tarlaya giren kamyonetteki 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 14:52 Güncelleme: 31.12.2024 - 14:52
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        Samsun'da polisten kaçarken tarlaya giren kamyonetteki 5 kişi yaralandı
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde polisten kaçarken tarlaya giren kamyonetteki 5 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkezde yaptıkları uygulama sırasında K.Ş. (19) idaresindeki 55 AKY 603 plakalı kamyoneti durdurmak istedi.

        Sürücünün, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçması sonucu kamyonet, Bafracalı Mahallesi Hacıbeyli Sokak'ta yol kenarındaki tarlaya girdi.

        Kazada sürücü ile kamyonette bulunan A.T. (21), S.Ş. (20), B.A. (19) ve H.T. (23) yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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